Transfer Dessers komt alsmaar dichterbij, Genk ziet miljoenen binnenlopen: 'Italiaanse club bereid om vraagprijs op te hoesten'

Met drie doelpunten en een assist is Cyriel Dessers (27) goed begonnen aan de nieuwe competitie. De kans dat de Genk-spits ook volgende maand nog in ons land speelt, lijkt bijzonder klein.

In een interview na afloop van de partij tegen Standard liet Dessers uitschijnen dat hij zeker open staat voor een transfer naar het buitenland. Kopenhagen trok aan zijn mouw, maar in Limburg wachten ze nog op een officieel bod. Dan is het Italiaanse U.S. Cremonese heel wat concreter.

De Italianen deden vorige maand al een bod, wat door Genk van tafel werd geveegd. Het Laatste Nieuws laat weten dat Cremonese, een promovendus in de Serie A, nu wel bereid is om de vraagprijs van 6,5 miljoen euro op te hoesten. Dessers zal de tijd nemen om alles op een rijtje te zetten en komt normaliter dit weekend tegen Eupen dan ook in actie.

Cyriel Dessers liet eerder al uitschijnen dat de tijd rijp is om de stap naar een hoger aangeschreven competitie te zetten. Op financieel vlak zou Racing Genk goed varen bij een transfer. De Nigeriaanse international, die nog twee seizoenen onder contract ligt, werd voor vier miljoen weggeplukt bij Heracles.