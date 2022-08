Hoe zou het nog zijn met... Lukas Lerager?

Wie kent de Deen Lukas Lerager nog? In het seizoen 2016/2017 maakte hij nog het mooie weer bij Zulte Waregem, nu is de middenvelder kampioen in z'n thuisland.

Op 1 juli 2016 kwam een zekere Deense middenvelder Lukas Lerager aan bij Zulte Waregem. Het seizoen 2015/2016 was net gepasseerd. Zulte Waregem snoepte het laatste Play-Off 1-plekje af van Standard, maar wist er tijdens de play-offs weinig van te bakken. Ze eindigden logischerwijs dus ook op de zesde plaats. Bij het bestuur van Zulte Waregem lagen de ambitites voor het seizoen daarop hoger. Ze haalden in de zomer Davy De fauw en Timothy Derrijck als versterkingen in de verdediging. Naast Lerager kwam ook de Deen Brian Hamalainen naar de Gaverbeek. Spelers als Igor Vetokele, Sander Coopman, Jens Naessens en Obbi Oulare werden dan weer gehuurd. Eén ding was duidelijk, met de zesde plek zouden ze dit seizoen niet tevreden zijn.

Met Lerager als eerste man op het wedstrijdblad scheurde Zulte Waregem door de competitie. Ze eindigden uiteindelijk op een knappe derde plaats in de reguliere competitie. Ook in de Beker van België verliep het vlot. De mannen van Francky Dury schakelden Cappellen FC, ASV Geel, STVV en KAS Eupen uit en kwamen zo in de finale terecht. Daar moesten ze het opnemen tegen KV Oostende. Na 90 minuten stond het 2-2 en ook in de verlengingen wisten beide ploegen nog eens te scoren. Bij de strafschoppenserie wist Essevee uiteindelijk toch het verschil te maken door met 4-2 te winnen. Zulte Waregem had zich dus geplaatst voor de groepsfase van de Europa League en het seizoen kon niet meer stuk. De play-offs gingen voor de mannen van Dury dan ook niet meer om veel en zo eindigden ze alsnog op de zesde plek.

Photonews

La douce France

Lerager werd beloond voor zijn goede seizoen in de Jupiler Pro League met een knappe transfer naar FC Girondins Bordeaux. De Franse club telde maar liefst 3,5 miljoen euro neer voor de Deen terwijl ze bij Essevee één jaartje eerder slechts 400.000 euro betaalde aan het Deense Viborg FF. Een aanpassingsperiode was niet nodig voor de Deen, meteen werd hij basisspeler in de Ligue 1. Bordeaux eindigde uiteindelijk op een aanvaardbare zesde plek. Het seizoen daarop was Lukas Lerager nog steeds een vaste waarde in de basis bij Bordeaux, maar in de wintermercato werd hij toch uitgeleend aan Serie A-club Genoa. Ook daar stond hij voor de rest van het seizoen nog in de basis. Ze kropen door het oog van de naald en wisten op het nippertje de degradatie te vermijden.

Photonews

Bij Genoa waren ze na de uitleenbeurt van een half seizoen helemaal overtuigd. Ze wouden de Deense middenvelder wat langer in de Serie A houden en kochten hem weg bij Bordeaux voor een aardig bedrag van 6 miljoen euro. Hij begon het seizoen als basisspeler, maar door een blessure aan zijn adductoren was Lerager meer dan drie maanden buiten strijd. Vanaf half maart kwam de Deense middenvelder terug, en dat was nodig want ook nu eindigde Genoa slechts één plaatsje boven de degradatie. In het seizoen 2020/2021 is Lerager nog steeds een vaste waarde bij Genoa, maar toch moet hij zich af en toe tevreden stellen met een rol als invaller. Als er dan in de wintermercato een aanbod komt uit z'n thuisland twijfelt de Deen geen seconde. Als Lerager de selectie voor het EK wil halen zal hij er echt moeten uitspringen voor bondscoach Kasper Hjulmand.

Photonews

FC Kopenhagen betaalt een huurvergoeding van een half miljoen euro om Lerager een half seizoen te huren bij Genoa. Zijn eerste drie wedstrijden begon de middenvelder van op de bank, maar nadien werd hij basisspeler voor de rest van het seizoen. Uiteindelijk eindigde Kopenhagen op een derde plek in de competitie. Afgelopen seizoen was Lerager opnieuw van groot belang. Met hem als basisspeler behaalde ze opnieuw de titel in de Deense competitie (de eerste sinds het seizoen 2018/2019 en de eerste onder coach Jess Thorup) en behaalden ze de achtste finales van de Conference League. Bij de eerste drie wedstrijden van dit seizoen stond Lerager telkens in de basis, maar Kopenhagen moest zich tevreden stellen met een povere 3 op 9. We wensen de Deense middenvelder alleszins nog veel geluk toe dit seizoen!