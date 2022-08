Speler die enkele maanden geleden vermist was traint mee in Jupiler Pro League

De 21-jarige Isaac Drogba speelde al voor Chelsea, Guingamp, Caratese en Coimbra en traint momenteel met een ploeg uit de Jupiler Pro League.

Isaac Drogba haalde enkele maanden geleden de krantenkoppen na zijn mysterieuze verdwijning. De aanvaller werd in september jongstleden door de jeugdacademie van het Portugese Coimbra gerekruteerd en was sinds januari niet meer door de club gezien.

Na drie optredens bij de reserven van het Portugese elftal en een lichte blessure verdween de zoon van de Ivoriaanse voetballegende Didier Drogba van het toneel.

De 21-jarige speler is nu weer opgedoken en doet dat in ons land. Volgens onze informatie traint de door Chelsea en Guingamp opgeleide aanvaller momenteel bij Eupen. Of er een contract kan volgen is niet duidelijk...