'Vincent Kompany heeft interesse in Jack Hendry'

Jack Hendry zit op een zijspoor bij Club Brugge, maar daar kan een oplossing voor komen. Burnley heeft interesse in de centrale verdediger.

Het is geen gemakkelijke situatie voor Jack Hendry. De centrale verdediger zat in de 1e wedstrijd op de tribune. Vervolgens stond hij in de basis tegen Eupen. Afgelopen weekend moest hij zich weer tevreden stellen met een plaats op de tribune.

Hendry lijkt in zijn 2e jaar bij Club Brugge dus op een zijspoor te zitten. Hij wil natuurlijk speelminuten. Volgens de Scottish Daily Express is er misschien wel een uitgang voor Hendry. Burnley toonde eerder al interesse. Ze boden op Hendry, maar Club Brugge wees dat bod af. Volgens de Scottish Daily Express is het op dit moment onduidelijk of Burnley nog eens zou bieden voor Hendry die nog een contract van 3 jaar heeft.