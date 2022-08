Man die Roberto Martinez koos aan de slag bij WK-tegenstander: "Hoeft me niet te vrezen"

Chris Van Puyvelde haalde Roberto Martinez in 2016 als bondscoach voor de Rode Duivels binnen.

Op dat moment was Van Puyvelde technisch directeur bij de Belgische voetbalbond. Hij koos Martinez als nieuwe bondscoach. Twee weken geleden werd hij aangesteld als technisch directeur van Marokko, op het WK één van de tegenstanders van ons land.

Op het WK staat hij dan ook volop te juichen voor Marokko. “Simpel. Omdat het mijn job is”, vertelt hij aan Humo. “Het spreekt voor zich dat de coach en de spelers bij mij terechtkunnen als ze iets willen weten over de Rode Duivels.”

Toch schat Van Puyvelde in dat hij maar weinig info heeft, want na het WK in Rusland ging hij aan de slag bij de Chinese voetbalbond. “Ik ben ook al vier jaar weg uit België. Roberto hoeft me dus niet te vrezen.”