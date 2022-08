Tissoudali over gemiste transfer: "Financieel nooit meer zorgen" en "Hoop dat Gent me niet laat vallen"

De knieblessure van Tarik Tissoudali bij AA Gent is voor de speler zelf een persoonlijk drama.

Tissoudali had uitzicht op een transfer die hem 7,5 miljoen euro zou opleveren in drie jaar tijd. “Het ging echt om een hoop geld waardoor mijn kinderen zich later financieel nooit meer zorgen hoefden te maken”, zegt Tissoudali aan Het Nieuwsblad.

Ook het gemiste WK komt hard aan. “Hopelijk kan ik ooit nog een mooie transfer maken en is Marokko er op het WK in 2026 opnieuw bij. We zullen wel zien. Als God het wil. Mijn eerstvolgende doel is nu om fit te zijn voor de play-offs met Gent en de Afrika Cup van volgend jaar.”

“Gent is echt wel een warme club, hoor. Na het voorstel uit Qatar had ik een paar goede gesprekken met de club en ik had de indruk dat ook het bestuur een financiële inspanning wilde leveren. Ik hoop en ik denk dat ze me nu niet zullen laten vallen omdat ik zwaar geblesseerd ben. De voorzitter heeft alvast zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Dat deed deugd.”