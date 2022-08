OFFICIEEL: KV Mechelen leent Gustav Engvall uit tot het einde van 2022

KV Mechelen rekent in de laatste maanden van 2022 niet meer op Gustav Engvall. De Zweedse aanvaller gaat in Noorwegen op zoek naar meer speelminuten.

Engvall verliet in de zomer van 2016 zijn thuisland voor Bristol City, maar dat ging hem al snel terug uitlenen aan Zweedse ploegen. In de zomer van 2018 volgde dan een definitieve overstap naar KV Mechelen. Op de vierde speeldag van het seizoen 2018-2019 in 1B maakte Engvall in de 97ste minuut de gelijkmaker bij Union en enkele matchen later verwierf hij een basisstek.

Dat was het begin van een mooie periode, want Engvall hielp KV Mechelen mee aan de promotie en de bekerwinst. Ook in het begin van het volgende seizoen drukte Engvall aanvankelijk zijn stempel in 1A, maar nadien kreeg hij steeds vaker met zware blessures te maken. Waardoor hij vaak met een plek op de bank moest vrede nemen wanneer hij dan wel een keertje fit was.

KV Mechelen kondigt aan dat het de speler, die zowel op de flank als in de spits terecht kan, laat gaan. Alvast voor enkele maanden. Gustav Engvall zal tot het einde van het kalenderjaar 2022 verhuurd worden aan het Noorse Sarpsborg. Nadien zal er dus opnieuw een beslissing over zijn toekomst genomen moeten worden.