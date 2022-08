Speler gezocht? Deze elf spelers zijn nog steeds gratis op te halen

Ondanks dat de bal aan het rollen is gegaan in vele competities in Europa zitten er nog steeds heel wat spelers zonder contract. We lijsten elf opvallende namen op die nog steeds zonder club zitten.

Tussen de transfervrije doelmannen zitten heel wat grote namen als Loris Karius (ex-Liverpool), Salvatore Sirigu (ex-PSG) en Luca Zidane (ex-Real Madrid), maar de doelman met de hoogste marktwaarde is de voormalige doelman van KVC Westerlo, Berke Özer. Tussen 2019 en 2021 huurden de Kemphanen de jonge Turkse doelman van Fenerbache. Vorig seizoen lag hij in de weegschaal met Altay Bayindir, een andere Turkse doelman. Uiteindelijk kreeg Bayindir de voorkeur en is de 22-jarige Berke Özer momenteel transfervrij binnen te halen.

Ook in de verdediging is er wel wat keuze, maar toch viel de keuze op de volgende vier spelers. Ten eerste hebben we niemand minder dan Real Madridlegende Marcelo als linksachter. De 34-jarige Braziliaan zit sinds deze zomer zonder club na 15 jaren van dienst bij Real Madrid. Ten tweede staat onze landgenoot Jason Denayer centraal achterin. De 27-jarige Belg mag transfervrij vertrekken bij Lyon na vier seizoenen. Hij krijgt de hulp van Dan-Axel Zagadou. De Franse verdediger is nog maar pas 23 jaar oud, maar heeft al een pak ervaring vergaard bij Dortmund. Ten slotte hebben we ook nog Serge Aurier, een 29-jarige Franse rechtsachter. Hij brak door in Frankrijk en speelde voor prachtige clubs als PSG, Tottenham en Villarreal, maar heeft nu dus geen club meer.

Op het middenveld kiezen we voor twee defensiever types. De eerste naam die we in ons elftal droppen is Cheickhou Kouyaté. De 32-jarige Senegalees speelde tussen 2006 en 2014 in België voor clubs als FC Brussel, Anderlecht en Kortrijk. Nadien vertrok de middenvelder naar de Premier League waar hij tot deze zomer in actie bleef. Momenteel wordt Kouyaté gelinkt aan een comeback naar Anderlecht, maar zijn salaris lijkt wat te hoog te liggen. Naast Kouyaté staat ook Fabian Delph op ons middenveld. De inmiddels 32-jarige Brit is sinds deze zomer transfervrij. Tussen 2015 en 2019 speelde de middenvelder voor Manchester City. Drie jaar geleden legde Everton nog 9,5 miljoen euro neer voor hem, maar nu willen ze z'n contract niet meer verlengen.

Ook op de flanken hebben we twee bekende spelers. De eerste is Cristian Tello, een Spaanse linksbuiten. De inmiddels 30-jarige Tello speelde in totaal 86 keer voor FC Barcelona, maar speelde ook voor Betis, Porto en Fiorentina. Afgelopen zomer verlengden ze bij Betis Tello's contract niet. Op de rechtsbuiten zien we een naam die ons nog bekender in de oren klinkt: Adnan Januzaj. De 27-jarige Belg speelde in z'n carrière voor Manchester United, Dortmund, Sunderland en Real Sociedad. De afgelopen vijf jaar speelde Januzaj 167 wedstrijden voor Sociedad, maar ze besloten hem toch te laten gaan deze zomer. Antwerp lijkt bij de kandidaten om hem binnen te halen.

Bij de spitsen moeten we hele moeilijke keuzes maken tussen voormalige topvedetten. Ook zijn er enkele voormalige Jupiler Pro League spitsen gratis op te halen. Nicolas de Préville (ex-KV Oostende), Ishak Belfodil (ex-Standard), Saido Berahino (ex-Zulte Waregem & Charleroi), Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi & KAA Gent) en Dieumerci Mbokani (ex-Standard, Anderlecht & Antwerp) haalden de basis niet. Ook grote namen in het voetbal als Artem Dzyuba en Edinson Cavani halen de selectie niet. Wel valt de keuze op Diego Costa. De 33-jarige voormalige vedette van onder andere Chelsea en Atlético Madrid zit al sinds januari 2022 zonder club. Het wordt dus hoog tijd dat de Spaans-Braziliaanse spits een nieuw avontuur vindt. De tweede spits op het lijstje is de 28-jarige Andrea Belotti. De EK-winnaar van vorig jaar verlengde zijn contract bij Torino niet. Intussen zijn de voornaamste kanshebbers om hem binnen te slepen Wolverhampton en AS Roma.