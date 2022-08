Pep Guardiola praat op persbabbel alsof Sergio Gomez al van Manchester City is

Sergio Gomez staat heel dicht bij een overeenkomst met Manchester City, zo dicht dat Guardiola hem als een van zijn spelers ziet.

Sergio Gomez is op weg naar Manchester City. Met de deal zou om en bij de 20 miljoen euro gemoeid zijn. Financieel een fikse opsteker voor paarswit.

Pep Guardiola sprak vanmiddag op zijn persconferentie al alsof Gomez een speler van City is, terwijl de deal officieel nog niet afgerond is. Een verhuur zit er blijkbaar ook niet meer in, zoals eerst gezegd werd.

"Hij is een directe aanwinst, Gomez zal deel uitmaken van de eerste ploeg", klonk het. "Samen met Joao Cancelo en Josh Wilson-Esbrand wordt hij één van onze linksbacks. Hij is een jong talent. Op het WK U17 (in 2017) werd hij na Phil Foden verkozen tot beste speler. Hij speelde voor Barcelona, zat bij Dortmund en was bij Anderlecht in de goede handen van Vincent Kompany."