Roberto Martínez laat zich uit over Eden Hazard en Charles De Ketelaere: "Wat telt is situatie in november"

Roberto Martínez zit met enkele kopzorgen. Eden Hazard is nog altijd een zorgenkind. De Ketelaere maakte dan weer een droomtransfer, maar ook dat kan gevolgen hebben voor de Rode Duivels.

In een interview met Het Laatste Nieuws komt de situatie van beide spelers aan bod. Eden Hazard strompelde maar wat in het rond nadat hij in de Europese Supercup geen minuut speelde. Een triestig beeld. "Ik zou het pas een probleem vinden als hij blij zou zijn om het feit dat hij geen speeltijd kreeg. Eden is kalm, een teamplayer. Hij wou zo goed mogelijk met de situatie omgaan, maar vanbinnen moet het pijn gedaan hebben."

Martínez panikeert nog niet in verband met Hazard. "Het belangrijkste is dat Eden weer zichzelf is. Bovendien zal Real veel matchen moeten spelen. Eden hoort bij hun beste vijftien, hij moet gewoon wachten op de kans om te tonen dat hij belangrijk kan zijn voor Real. Wat telt, is de situatie in november. In november zien we dan wel hoeveel hij gespeeld heeft."

Ook bij Charles De Ketelaere is het de vraag of hij vaak aan spelen toekomt na zijn overstap naar Milan. "Het is een prachtige transfer en op lange termijn is het een perfecte match. Charles heeft alles om een typische nummer 10 van Milan te worden. Maar hij beseft ook dat speelminuten mogelijk een risico zijn en zijn progressie bij de Rode Duivels kunnen vertragen."

Wat niet wil zeggen dat de bondscoach twijfelt aan het potentieel van het voormalige Club-talent om ook in Italië zijn stempel te drukken. "Ik geloof in hem en ik ben ervan overtuigd dat hij op een dag dé man van AC Milan wordt. Maar wanneer? Dat hangt ook van zaken af die hij niet kan controleren."