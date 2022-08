Cyriel Dessers over laatste match bij Genk: "Wat er met Tarik Tissoudali was gebeurd, kroop in mijn hoofd"

Cyriel Dessers koos uiteindelijk toch voor een transfer richting de Italiaanse Serie A.

De deal met Cremonese was rond, maar Dessers speelde wel nog mee in de 4-2-overwinning van Racing Genk tegen KAS Eupen. Al had hij daar zelf stevige twijfels over.

“Dat was een dilemma: spelen of niet spelen”, zegt Dessers aan Het Nieuwsblad. “Mijn vrienden zeiden: die transfer is de kans van je leven, je moet nu even aan jezelf denken. Stel dat je geblesseerd geraakt. Wat er met Tarik Tissoudali was gebeurd, kroop ook in mijn hoofd.”

“Ik heb effectief de telefoon vastgehad om naar Wouter Vrancken te bellen. Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Uit respect voor de ploegmaats, de trainers, de fans en de club. Een hele week meetrainen, om dan een dag voor de match zeggen: nee, doe toch maar zonder mij. Dat zou raar voelen.”