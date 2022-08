Abdoul Fessal Tapsoba meteen belangrijk voor Standard maar: "Niet het eindresultaat waar we op hoopten"

Burkinees International Tapsoba mocht van Ronny Deila nog eens laten tonen wat hij in zijn mars had. En hij deed dat niet slecht want de aanvaller bracht de Rouches terug in de wedstrijd maar spijtig genoeg voor hem was dat niet voldoende.

Tapsoba raakte tijdens de voorbereiding geblesseerd en speelde zaterdag zijn eerste minuten van het nieuwe seizoen. De 20-jarige international scoorde meteen maar dat was niet genoeg. "Niet het resultaat waarop we hoopten. Ik scoorde maar we verloren en uiteindelijk telt de teamprestatie", klinkt het bij de speler die normaal gezien tijdens de rust al zou invallen. "Er werd mij verteld dat ik tijdens de rust zou inkomen maar dan moest ik toch nog wachten. Eenmaal op het veld, heb ik alles gegeven en gelukkig geen last gehad", verklaart de aanvaller die vreesde voor een terugval. Met Tapsoba ter beschikking heeft Deila opnieuw een optie in de aanval. "Iedereen kent mijn waliteiten van snelheid in diepgang. Ik zag bij het doelpunt de bal vertrekken, twijfelde niet en kon ook nog scoren", analyseert hij zijn doelpunt. © photonews Deze nederlaag mag volgens de speler niet alles op losse schroeven zetten aan de rand van de Maas, wat een nederlaag in het verleden weleens kon doen. "We hebben sinds het begin van het seizoen enkele goede dingen gezien, niet alles moet overboord gegooid worden. Er is een nieuwe coach en we staan aan het begin van een proces. We moeten blijven werken en volgende week thuis onze kwaliteiten tonen", besluit de Standard-aanvaller.