Buijs reageert op tweede clean sheet en experiment met Hairemans in spits: "Nul houden moet als doping werken"

De nul houden, dat kunnen de troepen van Danny Buijs inmiddels wel. In de spits en bij uitbreiding in het hele aanvallende compartiment kampt KV Mechelen nog met wat kwaaltjes.

"Vooraf wil je altijd winnen. Soms kom je achteraf tot de conclusie dat je tevreden moet zijn met een punt en dat dat het maximum haalbare was. Dat ligt aan het feit dat we te weinig gecreëerd hebben om die wedstrijd te winnen. Ik vond dat we beter konden zijn aan de bal. Zij spelen met hoge pressing, maar wij hadden bij momenten daar sneller onderuit kunnen voetballen en van kant wisselen", aldus Buijs na de 0-0 bij Cercle.

Als dat gelukt was, was het misschien wel mogelijk om de volle buit te pakken. "Dan gaat het bij hen veel energie kosten. Je zag op het einde dat bij hen twee-drie jongens krampen hadden. Als wij het iets beter doen, gaan die momenten tien minuten voor tijd al komen. Dan worden de ruimtes groter en zouden de creatieve jongens nog het verschil kunnen maken."

Geduld aan de dag leggen

Ook kwestie om voldoende geduld aan de dag te leggen dus. Positief voor KV is dat het opnieuw de nul hield. "Voor de tweede week op rij hebben we weinig weggegeven. We hebben niet perfect verdedigd, maar ik zie wel progressie. Dit is ook leuk voor de keeper. De nul houden moet een beetje als doping gaan werken. Op veel vlakken moeten en kunnen we ook nog wel progressie maken."

© photonews

Om alle aanvallers op scherp te krijgen bijvoorbeeld. "Yonas Malede heeft vier-vijf weken geen wedstrijd gespeeld en mist nog automatismen met andere jongens. Je ziet nog altijd dat Nikola Storm een groot deel van de voorbereiding miste. Alessio Da Cruz en Marian Shved komen terug uit blessure. Qua fitheid zijn we er nog niet, maar daar zal je nog een paar weken voor nodig hebben."

Malede moet nog stappen zetten

Hoe evalueert Buis dan de match van Malede? "In principe gingen we met Julien Ngoy starten. Nu moest Yonas starten, het is logisch dat hij nog niet op topniveau zit. Hij kreeg soms ballen met een verdediger in de nek, maar de spits van de tegenstander krijgt ook niet elke keer een bal zonder een verdediger in de buurt. Yonas moet nog slimmer gaan lopen, maar ik ben al blij als hij hier goed door komt en stappen kan maken."

Een opvallend experiment na de wissel van Malede: Hairemans in de spits. "Alessio mocht maar twintig minuten spelen en je moest die periode overbruggen. Schoofs en Storm kwamen er soms onder. Moest je dan met Shved in de spits spelen? Ik heb dan gekozen om Hairemans een vrije rol als spits te geven. We hebben aanvallend voldoende opties, maar we zitten net daar met jongens die nog met een achterstand kampen."