Nottingham Forest haalt voormalige sterkhouders van Anderlecht en Club Brugge binnen

Nottingham Forest heeft gisterenavond nog twee transfers aangekondigd. Twee oude bekenden van de Jupiler Pro League. Zowel Cheikhou Kouyate als Emmanuel Dennis trekken naar de promovendus.

Kouyate is er intussen 32 en was transfervrij. Hij speelde eerder voor West Ham en Crystal Palace, maar is bij ons vooral bekend voor zijn periode bij Anderlecht. De Senegalese middenvelder tekende voor twee seizoenen bij Forest.

Emmanuel Dennis verlaat Watford na de degradatie en keert bij Nottingham terug op het hoogste niveau. De voormalige spits van Club Brugge scoorde vorig seizoen 10 keer voor Watford.