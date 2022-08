Club Brugge kiest juiste moment: Target met 2 goals en 2 assists tijdens scoutingsbeurt

De scoutingcel van Club Brugge was vorige week te gast op het duel van AZ in de Conference League.

Sport24 schrijft dat Club Brugge naar Nederland trok om Vangelis Pavlidis van AZ te scouten. Die deed het die avond schitterend met 2 goals en 2 assists.

Ook in de competitie is de Griek aardig bezig. Hij wist in twee competitieduels te scoren. Al is hij wel geen goedkope vogel.

Pavlidis heeft in Alkmaar nog een contract lopen tot midden 2025. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 6 miljoen euro, maar wellicht wil de Nederlandse club meer dan dat.