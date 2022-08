'Jan Vertonghen op zoek naar nieuwe club, Jupiler Pro League mogelijk'

Jan Vertonghen mocht vorig weekend een minuutje invallen tegen Casa Pia.

Een basisplek bij Benfica lijkt voor Jan Vertonghen bijzonder veraf, zeker ook nu zijn ploeg met vier op vier aan de competitie begon.

In 2020 tekende de 35-jarige Rode Duivel voor drie seizoenen in Portugal. Met het oog op het WK in Qatar moet hij dringend speelminuten pakken. Vertrekken lijkt haast de enige optie geworden gezien de situatie.

Volgens Het Nieuwsblad ligt een transfer in het verschiet. Zonder clubs bij naam te noemen spreekt de krant van de Premier League. Ook enkele Belgische clubs zouden het dossier van Vertonghen van dichtbij volgen.