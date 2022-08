Sinan Bolat ziet verhaal van Royal Antwerp FC: "Of ik spijt heb van mijn vertrek in 2020?"

Doelman Sinan Bolat maakte in 2020 de overstap naar AA Gent toen hij niet verlengde bij Royal Antwerp FC.

Als je de huidige prestaties van The Great Old ziet, dan heeft Bolat misschien de verkeerde keuze gemaakt in 2020 door niet bij te tekenen.

“Met een glazen bol was het toen allemaal wat makkelijker geweest”, zegt de doelman aan Het Nieuwsblad. “Ach, iedereen wist dat ik goed zat bij Antwerp, ook ik. Helaas hebben er andere dingen meegespeeld die ik liever laat rusten.”

Ondertussen heeft Bolat ook al AA Gent achter zich gelaten en staat hij onder de lat bij promovendus Westerlo.