📷 OFFICIEEL Club Brugge schuift nieuwkomer voor Club NXT door naar eerste elftal

Dat loopt echter veel minder vlot dan Hoefkens zelf gewild had. Hoefkens moet blijven schuiven om een standaardelftal te vinden.

Voor nieuwkomer Joel Ordonez is er nu goed nieuws. De Ecuadoraan van 18 jaar was binnengehaald voor Club NXT. Club Brugge betaalde daarvoor 4 miljoen euro.

Blauwzwart laat nu weten dat hij definitief doorgeschoven wordt na de A-kern en volwaardig lid is van het eerste elftal.

From now on with the big boys! 😍



Joel Ordóñez sluit vanaf nu aan bij de A-kern 💪 pic.twitter.com/mJBzeyySj8