Tom Boudeweel geeft tip aan AA Gent: "Dat lijkt mij iets belangrijker"

AA Gent ging donderdag in Europa met 0-2 in eigen stadion onderuit en voor analist Tom Boudeweel is dat geen alleenstaand geval.

Boudeweel voelt dat AA Gent niet klaar is en niet scherp genoeg voor de dag komt. “De voorbije 2 matchen was Gent ook al telkens op achterstand gekomen, daarvoor werd het ook al weggegeven tegen STVV en Standard. Nog altijd geen clean sheet, daar zit wel een beetje een rode draad in”, zei hij bij Sporza. De ploeg moet er gewoon in slagen de nul te houden. “Alles oplossen richting terugmatch? Dat zou snel zijn, al heeft het trio achterin wel al bewezen dat ze een huis kunnen verzetten. Het zal zaak zijn om samen met het middenveld de clean sheets opnieuw aan elkaar te rijgen.” Een 0-2-achterstand rechtzetten is volgens Boudeweel niet mogelijk. “Daar heb ik mijn twijfels bij. De vraag is ook of je met deze beperkte kern alles op alles moet zetten om in de Europa League te blijven wanneer je toch al het vangnet van de Conference League hebt. Daarna volgt een zware reeks met Antwerp, Anderlecht en Charleroi. Dat lijkt mij iets belangrijker. Ik ben benieuwd welke afweging ze bij Gent zullen maken.”