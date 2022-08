OFFICIEEL: KV Kortrijk twijfelt niet en bindt LZ7 voor meerdere seizoenen aan de club

De deal is rond. Didier Lamkel Zé verlaat Antwerp FC en gaat voor KV Kortrijk voetballen. De Kameroener heeft een contract voor drie seizoenen getekend in het Guldensporenstadion.

De foto's van Didier Lamkel Zé in een shirt van KV Kortrijk gaan al enkele uren rond op sociale media, maar inmiddels is de deal ook helemaal rond. De Kameroener tekent een contract voor drie seizoenen.

Hij komt over van Royal Antwerp FC en tekent een contract voor 3 seizoenen in het Guldensporenstadion.

Op de Bosuil vertoefde de flankaanvaller de voorbije weken in de B-kern. Even leek hij op weg naar Omonia Nicosia, maar hij blies de transfer in laatste instantie zelf af. In het Guldensporenstadion moet hij zijn niveau terugvinden.