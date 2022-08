Seraing mag als eerste ploeg in de Jupiler Pro League aan de slag in de Croky Cup

Juli en augustus zijn de momenten voor de amateursclubs om bekervoetbal te spelen. Hopend om zo ver mogelijk te geraken en een mooie affiche uit de brand te slepen. Seraing begint er ook al vroeg aan.

Seraing is de eerste ploeg uit de Jupiler Pro League die aan de bak moet in de Beker van België. Zij spelen tegen Sint-Eloois Winkel uit 1ste nationale. De andere ploegen uit de Jupiler Pro League stromen in vanaf de 6de (volgende ronde) van de Croky Cup.

De reden dat Seraing al moet aantreden is omdat zij de winnende finalist zijn van de barragewedstrijd tegen RWDM op het einde van vorig seizoen.