'Een Portugese club meldt zich voor Yari Verschaeren, Anderlecht maakt zijn prijs bekend'

Yari Verschaeren zal RSC Anderlecht deze zomer waarschijnlijk niet verlaten. Een Portugese club heeft echter navraag naar hem gedaan.

Volgens het Portugese dagblad Record heeft Sporting Lissabon navraag gedaan naar Yari Verschaeren. De club is op zoek naar een optie om hun middenveld te versterken en de 21-jarige Rode Duivel staat op hun radar.

Anderlecht is echter niet bereid om zijn nummer 10, die dit seizoen een belangrijke starter was, van de hand te doen. De Brusselse club heeft naar verluidt 20 miljoen euro aan Sporting voor Verschaeren gevraagd. Dat is meer dan dat de club wil betalen, volgens Record. De duurste transfer in de geschiedenis van Sporting Lissabon is 16 miljoen euro in 2020-2021 (Paulinho). De op één na duurste transfer is ex-Brugge speler Bas Dost (11,85 miljoen) in 2016-2017.