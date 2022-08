'West Ham lacht Club Brugge uit en stuurt belachelijk bod naar West-Vlaanderen voor Hans Vanaken'

Heeft West Ham United de kansen op Hans Vanaken eigenhandig de nek omgewrongen? De Engelsen verhoogden hun bod op de middenvelder van Club Brugge. Maar dat is ook alles.

West Ham United had al een bod van tien miljoen euro binnengebracht op Hans Vanaken. Na het overleg tussen Club Brugge en The Irons werd afgesproken dat de Engelsen vandaag een nieuw bod stuurden.

En dat hebben ze gedaan. En hoe? Het Laatste Nieuws weet dat West Ham amper één miljoen euro extra wil bieden. Met andere woorden: elf miljoen euro. En dat terwijl Club Brugge eigenlijk niet concreet wil praten zonder vijftien miljoen euro op tafel.

Blufpoker?

Maar wat is de bedoeling van de Engelsen? Is het blufpoker? Het is alvast een gevaarlijk spel. Club Brugge kan alvast niet lachen met het manoeuvre, terwijl ook Vanaken zelf zich ongetwijfeld vragen begint te stellen.