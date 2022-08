Dieumerci Mbokani staat open voor transfer naar Standard

Standard blijft in de slotdagen van de zomermercato op zoek naar versterking. Zeker offensief is een en ander welkom.

Eén van de opties daarbij is Dieumerci Mbokani. De Waalse krant La Capitale vroeg hem of hij zin had in een nieuw avontuur bij de Rouches.

“Ik weet dat Standard nog offensieve versterking zoekt, dus waarom niet? Ik vergeet niet dat Standard een club is die mij veel plezier heeft gebracht en die ervoor heeft gezorgd dat ik een mooie carrière kon uitbouwen”, klinkt het.

Mbokani is ondertussen 37 jaar oud. Hij zit zonder ploeg nadat zijn contract in het Midden-Oosten verbroken werd.