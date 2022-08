OFFICIEEL: Theo Bongonda voor 4 jaar naar Cadiz

Theo Bongonda heeft bij Cadiz voor 4 seizoenen getekend. Zo keert hij terug naar LaLiga.

Gisteren meldden we al dat een transfer van Theo Bongonda naar Cadiz nakende was. Deze voormiddag was het dan officieel. Bongonda tekende voor 4 jaar. Hij wordt er de best betaalde speler door 2 miljoen per jaar te verdienen.

Zo ziet RC Genk na 3 jaar een van zijn smaakmakers vertrekken. In 111 wedstrijden maakte Bongonda 36 doelpunten en gaf hij 20 assists. Vorig seizoen kreeg hij wel al minder speelminuten en dit seizoen kwam hij nog niet in actie.

Voor Bongonda is LaLiga geen onbekende competitie. Hij speelde al anderhalf jaar voor Celta de Vigo. Na een uitleenbeurt aan Trabzonspor haalde Zulte Waregem hem terug naar België. Ze verkochten hem uiteindelijk voor 7 miljoen euro aan RC Genk.