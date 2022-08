Nainggolan en Vadis hebben hun mening over Vanaken: "Niet het type speler waar ik van hou"

Antwerp en Gent moeten normaal gezien de uitdagers worden van Club Brugge. Dit weekend staan beide ploegen tegenover elkaar. Radja Nainggolan en Vadis Odjidja spreken in een interview in Het Nieuwsblad ook over de grote concurrent.

Want straks vertrekt daar misschien nog Hans Vanaken. De draaischijf van Club... Al zien beide heren hem niet als onvervangbaar. "Supergoeie techniek, loopt veel, heel veel infiltratievermogen: Vanaken is absoluut een heel goeie speler. Maar zoals Brugge de laatste jaren steeds met goeie buitenspelers werkte - genre Diatta, Danjuma, Dennis, dat heeft in zijn voordeel gewerkt. Ze hadden steeds drie, vier spelers die echt gevaarlijk waren, waardoor hij ervan kon profiteren. Het moest niet alleen van hem komen", aldus Vadis in de krant.

Ook Radja Nainggolan heeft er zijn mening over. “Versta me niet verkeerd: Van­aken is zeker een goeie speler, maar niet het type waarvan ik persoonlijk houd. Zijn statistieken spreken vooral voor hem. Hij kan niet in de match zitten maar boef, Vanaken duikt op en lost het op voor Brugge. Dat deed hij vaak.”