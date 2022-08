Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Lukaku - Pérez

OFFICIEEL: Een Mexicaanse rookie voor Jong Cercle

De jonge Mexicaans international wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. (Lees meer)

Daniel Pérez (Club Brugge) is in beeld bij Beerschot

Beerschot is nog op zoek naar een centrumspits. Daarvoor zijn ze nu ook gaan aankloppen bij Club Brugge. Daar is Daniel Pérez overbodig geworden en een huur behoort tot de mogelijkheden. (Lees meer)

Jordan Lukaku tekende voor de Spaanse tweedeklasser Ponferradina

Het is al lang stil geweest rond Jordan Lukaku (28). De jongere broer van Romelu zag zijn contract bij Lazio aflopen en was lang op zoek naar een nieuwe club. Die heeft hij nu gevonden in de Spaanse tweede klasse. (Lees meer)