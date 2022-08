OFFICIEEL: Anderlecht laat jonge aanvaller naar Heerenveen vertrekken

Anderlecht heeft - zoals verwacht - Antoine Colassin uitgeleend aan Heerenveen. De Nederlanders bedongen ook een aankoopoptie.

Colassin maakte twee seizoenen een opmerkelijke opkomst toen alle spitsen van Anderlecht geblesseerd waren. In totaal speelde hij 11 matchen voor de hoofdmacht, maar vorig seizoen kwam hij niet meer in de plannen voor en werd hij ook uitgeleend aan Zulte Waregem. De spits is ook bij de beloften in de Challenger Pro League geen eerste keuze en er werd een oplossing gezocht.

Na zes seizoenen verlaat hij Anderlecht nu voor Heerenveen. Hij kwam in 2016 over van de jeugd van Charleroi. Hij maakte zijn debuut voor de A-ploeg in 2019 in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge, een wedstrijd waarin hij bovendien scoorde.