Speelt Club Brugge nóg een verdediger kwijt? Interesse uit Serie A steeds concreter

Bij Club Brugge zouden het nog wel eens spannende dagen kunnen gaan worden op de arbeidsmarkt.

Zeker in de verdediging is er nog vanalles bezig. Brandon Mechele zou nog kunnen vertrekken, maar ook voor Jack Hendry is er interesse.

Cremonese

En blauw-zwart zou de centrale verdediger die vorig jaar overkwam van KV Oostende wel willen laten gaan de komende dagen.

Er is veel interesse uit de Serie A. La Dernière Heure weet van interesse van Cremonese, het team dat ook al Cyriel Dessers kwam halen. Ook Salernitana werd al genoemd.