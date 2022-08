Voormalig smaakmaker van de Jupiler Pro League staat voor een transfer naar Frankrijk

België leerde Percy Tau kennen bij Union, waar hij op uitleenbasis van Brighton speelde. Nu lijkt de Zuid-Afrikaan te staan voor een terugkeer naar de Europese velden.

In België kwam Percy Tau uit voor Union, Anderlecht en Club Brugge. De frivole Zuid-Afrikaan speelde 38 keer in de Jupiler Pro League en kwam daar tot 10 doelpunten. In de Challenger Pro League kwam hij ook nog eens tot 23 wedstrijden waarin hij 7 keer de weg naar doel vond.

Bij Brighton in de Premier League verliep het allemaal wat minder vlot en daar kon hij zich nooit doorzetten. Hij speelde amper 3 wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam. Brighton besloot om hem vorige zomer te verkopen aan Al Ahly, maar nu lijkt een terugkeer naar Europa in de maak.

Het Franse Le Havre, waar voormalig Standard en KV Kortrijk trainer Luka Elsner, aan de slag is. Wil Tau terug naar Europa halen. Het zou gaan over een huurovereenkomst met een optie tot aankoop. Dit weet de Franse krant Paris Normandie.