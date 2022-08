'Anderlecht op een zucht van nieuwe middenvelder'

Amadou Diawara wordt zo goed als zeker een nieuwe speler van Anderlecht. De 25-jarige Guineeër komt bij AS Roma weinig in actie en hoopt in Brussel opnieuw speelminuten te kunnen maken.

Anderlecht heeft zijn vervanger voor de geblesseerde Adrien Trebel zo goed als beet. Volgens Het Nieuwsblad hebben de Brusselaars en AS Roma een akkoord over een transfersom van 1,5 miljoen euro. Belangrijk is dat er ook 50% naar de Romeinen gaat bij een eventuele doorverkoop. De 25-jarige Guineeër kreeg naar verluidt ook een aanbod van Valencia, maar die zou Diawara hebben afgewezen. De middenvelder wil geen vierde keus zijn en lijkt bij Anderlecht meer speelminuten te kunnen krijgen. Opvallend! Indien de Belgische recordkampioen Diawara voor 1,5 miljoen euro naar Brussel haalt, maakt AS Roma net geen 20 miljoen euro verlies op de middenvelder die het in 2019 in Napoli ging halen.