Mazzu spreekt over vertrekkers en is blij met twee nieuwe aanwinsten: "We hadden spieren nodig"

Felice Mazzu zal morgen wat nieuwe gezichten op training zien en misschien wat jongens moeten missen. Kristoffer Olsson zal er zo goed als zeker niet meer bijlopen, Benito Raman, dat wordt afwachten. En dan zullen er ook nog twee nieuwkomers zijn.

Moussa N'Diaye trainde vandaag al mee. Mazzu heeft een dubbele rol voor de bij Barcelona opgeleide Senegalees in gedachten. "Hij is wel nog niet klaar en zal niet in de kern zitten tegen Gent. Maar hij is explosief en heeft een heel goeie techniek", aldus Mazzu. "Hij kan zeker iets bijbrengen in de duels. Maar we gaan wachten om hem definitief te definiëren. Hij kan als optie dienen voor de achterste drie, maar in een viermansverdediging kan hij ook als linksachter spelen."

En dan is er nog Amadou Diawara, die deze namiddag nog officieel voorgesteld zal worden. "Zoals jullie zondag zelf konden zien: we hebben wat spieren nodig. Ik ken hem nog van toen we met Genk tegen Napoli speelden. We hebben hem toen geanalyseerd. En ook nu hebben we hem herbekeken. Ok, hij heeft lang niet gespeeld, maar het is aan mij om die situatie goed te beheren. Maar fysiek is hij goed."

Raman apprecieer ik heel erg, hij weet dat ik achter hem sta

En dan zijn er ook nog de vertrekkers. Olsson is op weg naar FC Midtjylland en Benito Raman staat in de nadrukkelijke belangstelling van AZ. "Olsson, dat zou kunnen dat hij weg is ja. Raman, dat wordt afwachten. Het is een jongen die ik heel erg apprecieer. Hij heeft een heel ander profiel dan de andere spitsen. Hij krijgt misschien niet zoveel speeltijd als hij hoopte, maar hij blijft positief. Hij weet ik dat ik achter hem sta."