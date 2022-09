KV Kortrijk heeft nieuwe trainer beet en het is inderdaad een oude bekende

KV Kortrijk zette deze week Karim Belhocine aan de deur. Intussen hebben ze zijn opvolger al gevonden. Het wordt Adnan Custovic, die eerder al werkzaam was bij de West-Vlamingen.

De 44-jarige Bosniër was vrij nadat hij vertrok als assistent van Ivan Leko bij het Chinese Shangai. Intussen woont hij weer in Moeskroen, niet zo ver van Kortrijk dus. Hij spreekt vloeiend Frans en dat is natuurlijk een voordeel in de Kortrijkse kleedkamer.

Hij kent het huis ook, want hij was in 2014 er al assistent van Yves Vanderhaeghe. Hij mocht er ook overnemen toen Vanderhaeghe ontslagen werd. Later was hij actief bij Waasland-Beveren en KVO.