Vanhaezebrouck vraagt begrip aan fans na transfer van Yaremchuk: "Hij is naar een club die 120 km/u kan rijden"

De transfer van Roman Yaremchuk naar Club Brugge deed pijn bij de supporters van AA Gent. Hein Vanhaezebrouck ging er dieper op in tijdens zijn persconferentie. Hij sprak over de realiteit in het Belgisch voetbal.

De supporters moeten begrip opbrengen voor de financiële suprematie van Club, vindt hij. "Je kan niet verwachten dat een speler een leven lang gebonden is aan één club. Of niet naar een concurrent gaat. Het is al positief dat hij niet rechtstreeks ging. Dat is altijd pijnlijk. Momenteel is hij voor slechts één club in België haalbaar", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Onze fans hoeven daar niet negatief tegenover te staan. Je hebt autosnelwegen waar je 120 mag rijden, provinciewegen met maximaal 70 of 90 en de bebouwde kom, waar je 50 of zelfs slechts 30 mag. Yaremchuk is naar een club die 120 per uur kan rijden. Niet iedereen kan dat. Wij zitten niet op de autosnelweg en zelfs niet meer op de provincieweg. Maar ik maak daar geen opmerkingen over. Ik wist dat toen ik hier kwam.”