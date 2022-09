🎥 OFFICIEEL Jan Vertonghen speelt de komende twee jaar bij Anderlecht

Jan Vertonghen, de Rode Duivel met de meeste wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg achter zijn naam, tekent een contract voor 2 seizoenen bij RSCA. Hij komt over van SL Benfica.

"De absolute vaandeldrager van onze Rode Duivels met 139 interlands achter zijn naam. Een verdediger met onschatbare métier en internationale ervaring. Jan Vertonghen is de nieuwste aanwinst voor RSC Anderlecht en zal in paars-wit zijn debuut maken in de Belgische competitie", laat de club weten.

"Even de cijfers van Jan op een rij: 220 wedstrijden voor Ajax Amsterdam, waar hij twee bekers won en twee keer op rij landskampioen werd. 315 wedstrijden voor Tottenham Hotspur, waar Jan synoniem stond voor de defensieve stabiliteit van de Spurs. 89 wedstrijden voor SL Benfica. 45 wedstrijden in de Champions League, 54 in de Europa League. Het zijn duizelingwekkende cijfers van een verdediger die zowat alles al heeft meegemaakt in zijn carrière."

"En toch zal iedereen Jan Vertonghen vooral identificeren met de Rode Duivels. Jan maakte in 2007 zijn debuut bij de nationale ploeg en stak sindsdien onder meer Jan Ceulemans voorbij als recordinternational. Jan was een sterkhouder van de Rode Duivels bij het WK in Brazilië (2014), het EK in Frankrijk (2016), hielp onze nationale ploeg aan de derde plaats tijdens het WK in Rusland (2018) en speelde ook op het EK van vorig jaar."

“Er waren in het verleden al contacten met RSC Anderlecht, maar plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar", zegt Vertonghen op de website van de club. "Ik volg het project van de club al langer en ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring deze groep iets kan bijbrengen. Dit is gewoon de juiste stap in mijn carrière en ik kijk er enorm naar uit om mijn eerste wedstrijd in het Lotto Park te spelen."

“Jan is zeer gemotiveerd om de volgende twee seizoenen alles te geven voor deze club. Hij heeft concrete doelen voor ogen met RSCA. Met zijn winnaarsmentaliteit, ervaring en uiteraard zijn kwaliteiten is hij een grote aanwinst voor deze kern", reageert Peter Verbeke.