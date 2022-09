Update Mike Vanhamel: hij zit niet in de selectie door bedreigingen, maar door een nakende transfer

Mike Vanhamel zit niet in de selectie tegen Club NXT. De reden daarvoor zou anders zijn dan eerder gecommuniceerd.

Eerder werd er gecommuniceerd dat Mike Vanhamel niet in de selectie zit voor de wedstrijd tegen Club NXT. De reden daarvoor waren bedreigingen op sociale media van de supporters van Beerschot.

Even later kwam er een update over de situatie. Beerschot communiceerde ondertussen zelf dat er een andere reden is voor de niet-selectie van Vanhamel. Er zou een nakende transfer zijn. Naar welke club dat is, is nog niet duidelijk.

Ook is de vervanger van Vanhamel in doel tegen Club NXT Bill Lathouwers en niet Davor Matijas zoals eerder werd gecommuniceerd.