Marc Degryse doet opvallende vaststelling over Europees voetbal van Belgische clubs

Deze week wordt er opnieuw gevoetbald in Europa, maar voor analist Marc Degryse is er wel één iets opvallends.

Marc Degryse merkt iets opvallends op, dat hij tegelijk ook heel erg jammer vindt. “Onze twee beste ploegen van het moment spelen deze week geen Europees voetbal. Racing Genk en Antwerp”, laat hij aan Het Laatste Nieuws weten.

“Twee teams die sterk aan het seizoen begonnen zijn. Da’s zonde. Ze kunnen niet tonen hoever ze nu eigenlijk staan. Maar dat hebben ze natuurlijk aan zichzelf te wijten. Genk had vorig jaar beter moeten doen en Antwerp strandde in de play-offs van de Conference League. Spijtig.”

Over Club Brugge is hij wel positief. “Als ik de ploeg afweeg tegen de voorbije campagnes, is Club in elk geval meer dan ooit gewapend. Je hebt eerst en vooral die ervaringen die het afgelopen jaren heeft opgedaan, maar er is individueel ook een pak kwaliteit bijgekomen - ondanks het vertrek van Charles De Ketelaere.”