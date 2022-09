Cercle-fan die klappen kreeg na Brugse derby doet zijn verhaal

Vrijdagavond kreeg de 23-jarige Stijn Dewitte, fervent supporter van Cercle Brugge, een klap langs achteren.

De jongeman was vrijdag met enkele vrienden de wedstrijd tegen Club Brugge gaan zien. “Op de terugweg naar huis kregen we verschillende keren verwijten naar ons hoofd geslingerd”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“We bleven rustig en gingen er bewust niet op in. Net op het moment dat ik dacht dat we 'veilig' waren, gebeurde het toch. Ze vielen me langs achter aan, waarop ik op de grond viel.”

Volgens getuigen droegen de aanvallers een outfit van blauwzwart. “Wat er daarna precies gebeurde, weet ik niet. Maar volgens mijn vrienden bleven ze schoppen op mijn hoofd.”

Pas toen andere supporters ingrepen, waaronder ook enkele van Club Brugge, vluchtten de daders weg. “Hoeveel er op mijn hoofd hebben geschopt, weet ik niet. Pas vanaf het moment dat ik in het ziekenhuis lag, herinner ik me terug alles.”

Dewitte zal nog enkele operaties moeten ondergaan. Hij hield een gebroken oogkas, kaak en neus over aan het voorval. “Waarom was zo'n geweld nodig? We hebben met niemand een discussie gehad, waren gewoon op weg naar huis ... Is het enkel omdat ik een groen-zwarte sjaal droeg?”