Officieel: Amerikaanse verdediger tekent voor drie seizoenen bij Standard

Standard haalde op de laatste dag van deze transfermercato een nieuwe verdediger in huis.

Het is officieel: Standard heeft zich versterkt in de defensie met de komst van Marlon Fossey. De 23-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract van drie seizoenen bij Standard. Fossey komt over van de Premier Leagueclub Fulham waar hij dit seizoen enkel in de Carabao Cup mocht opdraven.

Fossey speelde al sinds zijn elf jaar voor Fulham, maar twaalf jaar later komt daar dus een einde aan. Vorig seizoen werd de Amerikaan nog uitgeleend aan Bolton Wanderers, maar nu vertrekt hij er definitief.