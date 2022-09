Standard werkt hard aan transfer van Colombiaans international uit de Premier League

Standard is op de laatste dag van deze transfermercato nog druk op zoek naar mogelijke versterkingen. In de laatste uren zouden ze nog graag een middenvelder uit de Premier League halen.

Op deze laatste dag van de transfermercato zijn ze bij Standard nog heel druk bezig. Graag zouden ze de Colombiaan Steven Alzate binnenhalen in deze laatste uren van de mercato, dat tweet Bob Faesen van HLN. Eenvoudig zal het niet worden om alles nog rond te krijgen, want er is nog geen akkoord tussen beide clubs. Standard zou de middenvelder graag een seizoen huren.

Standard probeert vandaag idd nog Steven Alzate (Brighton,🇨🇴) op huurbasis naar Luik te halen. Wordt krap, daar er nog geen akkoord is. #rscl @hlnsport — Bob Faesen (@BobFaesen) September 6, 2022

Alzate speelde in totaal al 51 wedstrijden voor Brighton waarin hij drie keer scoorde en twee assists uitdeelde. De 23-jarige Colombiaan speelde ook al zes keer mee met de nationale ploeg. Hij heeft een marktwaarde die om en bij de vijf miljoen euro ligt, wat dus veel te veel is voor Standard om aan één speler uit te geven.