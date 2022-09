'Dieumerci Mbokani in gesprek met Belgische club'

Mbokani is een vrije speler sinds zijn contract bij Kuwait SC verbroken was. Een terugkeer naar ons land behoort al even tot de mogelijkheden.

De 36-jarige Dieumerci Mbokani hint al een tijdje op een passage in ons land. Hij werd eerder al genoemd als mogelijke versterking van zijn ex-club Standard. Volgens Het Nieuwsblad staat Mbokani echter klaar voor een avontuur in de Challenger Pro League en niet in de Jupiler Pro League. Er zouden gesprekken aan de gang zijn met SK Beveren, de huidige nummer zes van 1B. Hij zou de club naar een hoger niveau moeten tillen. Dieumerci Mbokani werd vorig seizoen nog kampioen met Kuwait SC, maar werd er naar eigen zeggen niet correct betaald en vertrok daardoor.