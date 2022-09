Dion Cools schat de kansen van Anderlecht tegen Silkeborg in

Dion Cools speelt in Denemarken bij Midtjylland. Hij maakt een inschatting van wat Anderlecht tegen Silkeborg kan halen.

Het Deense voetbal is nog een stuk fysieker dan dat in de Jupiler Pro League, maar Silkeborg vormt daar eigenlijk een uitzondering op.

“Het is een atypisch Deense ploeg die fantastisch voetbal brengt. Ze hebben een eigen DNA van altijd uitvoetballen en de voetballende oplossingen zoeken. Ze spelen zeker geen countervoetbal of lange ballen. Het zijn geen pottenstampers. Dat ze op kunstgras spelen, zegt ook al iets”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Een beetje vergelijkbaar met Anderlecht dus. “Tegen Denen zal het altijd moeilijk zijn, omdat ze zo hard knokken, maar Anderlecht heeft genoeg kwaliteit om te winnen”, gaat Cools verder. “Een walk-over zal het niet worden. Ik verwacht een mooie wedstrijd tussen twee ploegen die willen voetballen en aanvallen.”

“Anderlecht schat ik iets hoger in, maar ik ben niet honderd procent zeker dat ze winnen. Als ze met de juiste mentaliteit starten, zouden ze moeten winnen, maar als ze Silkeborg onderschatten, kan het dik tegenvallen. Anderlecht mag niet laks zijn.”