'KV Oostende kondigt nog verrassend vertrek van speler aan'

KV Oostende zag al heel wat volk vertrekken en moet opnieuw een uitgaande deal melden.

Marko Kvasina kwam in 2020 aan bij de kustploeg. Hij kwam over van SV Mattersburg in Oostenrijk en tekende een contract voor drie seizoenen aan de kust.

In februari van dit jaar werd hij nog verhuurd aan het Zwitserse Luzern voor de rest van het seizoen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri maakt hij nu de definitieve overstap naar het Turkse Göztepe.

De kustploeg krijgt nog 300.000 euro voor Kvasina en heeft een doorverkoopvergoeding van 20 procent afgedwongen bij de deal. Een officiële aankondiging van KV Oostende is er nog niet voorlopig.