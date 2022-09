Dieumerci Mbokani verkiest een avontuur in de Jupiler Pro League en staat dicht bij een akkoord

SK Beveren was in gesprek met Dieumerci Mbokani, maar nu lijkt het erop dat hij een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League verkiest.

Dieumerci Mbokani (36) is het voetballen nog niet beu. Even werd een terugkeer naar Standard geopperd en nadien een transfer naar SK Beveren. Nu lijkt een andere club uit de Jupiler Pro League in de dans zijn gesprongen. Het is niet zijn voormalige club Antwerp, maar het Luikse Seraing dat onderhandelt met de Congolese aanvalle volgens Het Laatste Nieuws. Beide partijen willen graag met elkaar in zee gaan, maar dan moet er eerst een financieel akkoord komen.