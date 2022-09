🎥 Noa Lang geeft Abakar Sylla veeg uit de pan over truitje: "Je bent gek, wat is dit?"

Club Brugge heeft een aftermovie vrijgegeven over zijn match tegen Bayer Leverkusen.

Club Brugge heeft een inkijk gegeven in de 1-0 overwinning in de Champions League tegen Bayer Leverkusen. Dat begint met een fragment van na de match waarin we zien dat Noa Lang zich boos maakt tegen matchwinnaar Sylla. Die heeft zijn truitje niet bijgehouden maar gewisseld met ex-Bruggeling Odilon Kossounou.

"Waar is je truitje? Champions League debuut! Waarom hang je dat thuis niet aan de muur. Je bent gek, wat is dit!", fulmineert Lang. Sylla antwoordt wat bescheiden: "Ik heb nu wel het shirt van Odillon.

Verder zien we de uitgelaten sfeer in de kleedkamer met reacties van Kamal Sowah, Bjorn Meijer en Casper Nielsen. Denis Odoi houdt het wat kalmer. We zien ook beelden van trainer Hoefkens die zijn ploeg scherp probeert te houden tijdens de rust.