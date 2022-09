Pro League grijpt in bij verlichting om energiecrisis aan te pakken

De energieprijzen swingen de pan uit. Er werd ook gekeken naar de Jupiler Pro League om te besparen op de veldverlichting.

Vanuit Ecolo kwam vorige week de vraag om laatavondvoetbal te bannen in de strijd tegen de energiecrisis. Zo zou er geen veldverlichting meer nodig zijn. Voorzitter Lorin Parys van de Pro League komt nu met een eerste reeks maatregelen.

“Als eerste stap in het beperken van de impact van de energiecrisis laten we vanaf volgend weekend de stadionlichten minder lang branden. We halveren de tijd dat de stadionlichten op volle capaciteit branden buiten de wedstrijduren. De stijgende energieprijzen raken de hele samenleving, onze gezinnen, bedrijven en ook onze clubs. Dus bekijken we samen welke stappen we nog kunnen nemen om de budgettaire impact te milderen en rationeler met energie om te gaan”, vertelt Parys.

Van standaard 3 uur voor aanvang van de wedstrijd gaan de lichten vanaf volgend weekend pas aan 1,5 of 2u voor de wedstrijd in de Jupiler Pro League en 1u15 in de Challenger Pro League. Na de wedstrijd wordt de standaardtijd van 2u teruggebracht tot 30 minuten in de Challenger Pro League en 1u in de Jupiler Pro League.

Naar aanleiding van de energiecrisis rolde de Pro League een traject uit om op zoek te gaan naar maatregelen om de energieconsumptie in het profvoetbal te analyseren en waar mogelijk te milderen. De Pro League onderzoekt, naast deze eerste maatregel nog een aantal bijkomende pistes die op korte en middellange termijn de clubs kunnen ondersteunen in een duurzaam energiebeleid. “Zo starten er energie-audits, bekijken we groepsaankopen en onderzoeken we de verdere uitrol van LED-verlichting.”