Geoffry Hairemans staat voor zijn 100e wedstrijd voor KV Mechelen: "Het complete plaatje"

Geoffry Hairemans kan tegen KV Kortrijk zijn 100e wedstrijd voor KV Mechelen spelen. Voor hem is bij KV Mechelen spelen het complete plaatje.

In september 2019 verliet Geoffry Hairemans Antwerp en tekende hij voor KV Mechelen. 3 jaar later kan hij tegen KV Kortrijk al zijn 100e wedstrijd voor Mechelen spelen.

"Malinwa is voor mij het complete plaatje", vertelde Hairemans aan Het Laatste Nieuws. "Het is een toffe club. De supporters zijn vurig en we hebben een leuke spelersgroep. De voorbije 3 jaar waren al succesvol bij Mechelen. Ik heb mij voor de komende 3 jaar nog eens gebonden aan de club. Hopelijk worden ze even mooi."

Dit seizoen was nog niet zo succesvol voor Mechelen. Na 7 speeldagen hebben ze 7 punten. "Het is nog wat wennen met enkele nieuwe spelers in het aanvallende compartiment", aldus de rechtsbuiten. "Al mag dat geen excuus zijn. We trainen met elkaar elke dag."

Tegen Kortrijk heeft Hairemans een ideale uitslag: "0-1. Dat is goed voor onze defensie. Elke dag trainen we hard om het aantal tegendoelpunten te reduceren."