Vicevoorzitter Westerlo: "Er leefde gevoel dat de beste dagen in het verleden lagen"

Westerlo speelt na vijf jaar in 1B opnieuw in de hoogste klasse. Drie jaar geleden werd de club overgenomen door een Turkse investeerder.

De Turkse zakenman Oktay Ercan nam drie jaar geleden Westerlo over en beloofde dat de club een familieclub zou blijven. Samen met Hasan Cetinkaya, de vicevoorzitter van Westerlo bracht hij de club terug naar eerste klasse. Sinds de overname hebben ze dan ook veel werk verzet.

"Wat mij het meest trof, was de verslagenheid. Er leefde een gevoel dat Westerlo had afgehaakt en dat de beste dagen in het verleden lagen. Het eerste doel was opnieuw leven brengen in het stadion. Winnen is niet genoeg, je moet aantrekkelijk en positief voetbal brengen, zodat de fans weer trots zijn op hun ploeg", zegt Centinkaya in een interview met Knack.

Het prikkelde volgens Cetinkaya om met een gewonde club zoals Westerlo aan de slag te gaan waar er wel veel clubliefde aanwezig is. Waarom de Turken voor Westerlo en niet voor een Turkse club is Centinkaya ook duidelijk: "Ik ben een trotse Turk, maar het leven in Turkije is een chaos, en het Turkse voetbal is dat nog meer. Je moet er dag na dag resultaat behalen en in de spotlichten staan".