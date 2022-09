Skov Olsen gespaard tegen Seraing: "Niet dat gevoel dat alle ogen op mij gericht zijn"

Andreas Skov Olsen kan heel goede statistieken voorleggen bij Club Brugge: vijf goals en drie assists al dit seizoen.

De rechtsbuiten van Club Brugge heeft een groot aandeel in het succes van Club Brugge. Tegen Seraing werd hij echter gespaard met het oog op het Champions League-duel tegen Porto van vanavond.

“Maar ik had gerust kunnen starten, hoor”, zei Olsen op de persconferentie. “Ik voel me top en ben helemaal klaar voor deze match. Met Bologna speelde ik al in allerlei grote stadions, maar de sfeer die rond zo'n Champions League-verplaatsing hangt, is toch nog een stuk specialer. Het was een jongensdroom om op dit toneel te kunnen acteren. En een van de redenen waarom ik naar Brugge ben gekomen.”

Ook tegen Porto zal hij voor het gevaar bij blauwzwart moeten zorgen. “Ik probeer gewoon zo veel mogelijk gevaar te creëren. Het helpt natuurlijk als Tajon ook speelt, want dan komt er ook veel dreiging van de andere kant, maar geen nood. We hebben nog wel meer jongens met een actie. Ik heb niet het gevoel dat alle ogen nu op mij gericht zijn.”