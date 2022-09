WK-droom van Valencia en Pacho zou deze week zomaar uiteen kunnen spatten

Youngsters Anthony Valencia en William Pacho van Royal Antwerp FC zijn voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Ecuador.

Ecuador speelt later deze maand tegenSaudi-Arabië en Japan twee oefenwedstrijden. Op het WK openen zij tegen gastland Qatar. Daarnaast zijn ook Nederland en Senegal tegenstanders in de poulefase.

Al is de vraag of Ecuador effectief nog naar het WK mag. In juni kreeg het van de FIFA te horen dat het onderzoek naar Castillo afgerond was, maar Chili ging in beroep. Zij willen het WK-ticket van Ecuador overnemen.

Maandag publiceerde The Daily Mail een audiobericht waaruit blijkt dat Castillo in Colombia geboren is. Hij zou in 1995 geboren zijn en niet in 1998 zoals op zijn geboortecertificaat uit Ecuador staat.

Bovendien zou hij ook niet Byron David Castillo Segura heten, maar wel Bayron Javier Castillo Segura, zo staat op het Colombiaanse certificaat. Donderdag wordt de zaak opnieuw bekeken door de FIFA.